Volevo essere Maradona | la storia di Patrizia Panico che insegna a sognare

Domenica In - il dramma di Mara Venier : "Urlavo - lo picchiavo - Volevo essere uccisa con una puntura" : Mara Venier torna a parlare del periodo più difficile della sua vita: quando sua madre se ne andò dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer. Mara , conduttrice di Domenica In, voleva seguirla, farla finita con la vita. "Dopo la morte di mia madre, avrei voluto morire anche io", racconta a Diva e Donna

Formula 1 – Verstappen avvisa i suoi avversari : “ Volevo essere corretto - ma non lo sarò più” : Max Verstappen mastica amaro dopo le qualifiche del Gp della Cina: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp della Cina: il finlandese della Mercedes ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di questa mattina sul circuito di Shanghai, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamiton e le Ferrari di Vettel e Leclerc. Lapresse Quinto tempo per Max Verstappen , che sul ...

NBA – Kevin Durant e i suoi problemi… social : “usavo account fake per evitare i media - Volevo essere più libero” : Kevin Durant ritorna sulla vicenda dei suoi account social fake: la stella degli Warriors ammette di averli usati per evitare la pressione dei media ed esprimersi in libertà Kevin Durant ha sempre avuto un rapporto particolare con i social. Il cestista dei Golden State Warriors è stato beccato a twittare con alcuni account fake in passato, essendosi ‘tradito’ nel rispondere ad un fan con il suo profilo reale, ma parlando in ...