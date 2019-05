VIDEO Sebastian Vettel F1 | GP Spagna 2019 | “Le novità sono positive | ma le Mercedes sono

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2019 : “Speriamo di essere vicini alla Mercedes” : Buon avvio per Sebastian Vettel nel GP di Azerbaijan 2019, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota tedesco ha trovato un buon feeling con la Ferrari sul circuito cittadino di Baku, facendo registrare il secondo tempo nelle prove libere 2, a soli 324 millesimi del compagno di squadra Charles Leclerc. Ai microfoni di Sky Sport, Vettel ha detto di essere contento del risultato ottenuto, ma ha anche sottolineato che la Mercedes ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Cina 2019 : “Non riusciamo ancora a sfruttare tutto il potenziale della Ferrari” : E’ arrivato il primo podio stagionale per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è giunto terzo nel GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di Formula Uno, ma di soddisfazione ce n’è poca rispetto al riscontro finale. Le aspettative del teutonico e della Rossa era ben diverse ma, nei fatti, il passo delle due Mercedes è sempre stato diverso dalla SF90 e così si è concretizzata la terza doppietta in tre weekend iridati. Ci ...

VIDEO Sebastian Vettel team radio F1 - GP Cina 2019 : “Ce l’avevamo - sappiamo perché l’abbiamo persa” : “Ce l’avevamo, sappiamo perché l’abbiamo persa”. Sono queste le parole poco dopo il termine delle qualifiche del GP di Cina (terza prova del Mondiale 2019 di F1) del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel nel team radio al suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Una comunicazione successiva alla presa di coscienza del riscontro finale del time attack, concluso dal quattro volte iridato in terza posizione a tre decimi dal finlandese della ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Cina 2019 : “La gara è lunga - dovremo sfruttare le occasioni” : Terzo posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Cina, valido per il Mondiale di Formula 1: “Si vedeva durante le qualifiche che la pole ci stava sfuggendo, anche stamattina la Mercedes sembrava avere più margine. Credo che potremo essere molto forti, la gara domani sarà molto lunga“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Cina 2019 : “Non potevo battere le Mercedes - vedremo domani in gara : Sebastian Vettel scatterà in terza posizione nel GP della Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda fila a Shanghai alle spalle delle Mercedes ma domani in gara cercherà una rimonta per uscire da un periodo buio. Le sue dichiarazioni al termine delle qualifiche lasciano ben sperare: “Fin dal Q1 le Mercedes sono sembrate partire da una posizione migliore rispetto a noi, forse ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Cina F1 2019 : “Contento della Ferrari - Mercedes veloce : posso fare meglio” : Giornata positiva per Sebastian Vettel che ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 e il secondo delle prove libere 2 del GP della Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha risposto positivamente dopo le prove opache esibite in Australia e in Bahrein ma ora bisognerà proseguire su questi ritmi anche per il resto del weekend. Il quattro volte Campione del Mondo non è comunque parso completamente soddisfatto: ...

VIDEO Sebastian Vettel ammette l’errore : “Ho sbagliato io con Hamilton - sono andato in testacoda” : Sebastian Vettel ha fatto mea culpa al termine del GP del Bahrein 2019, il tedesco ha concluso in quinta posizione a causa di un grosso errore che ha commesso nel corpo a corpo con Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari, infatti, è andato in testacoda nel momento clou della battaglia col britannico e ha poi danneggiato l’ala anteriore: la rimonta si è fermata al quinto posto, un risultato decisamente deludente considerando le premesse ...

VIDEO Clamoroso errore di Sebastian Vettel nel GP Bahrein F1 : testacoda e rompe l’ala - addio podio : Sebastian Vettel ha commesso un gravissimo errore durante il GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo aver subito il sorpasso in pista di Charles Leclerc e da Lewis Hamilton si trovava in lotta con Valtteri Bottas per la terza posizione. Durante il corpo a corpo con il finlandese si è clamorosamente girato, un testa a testa incredibile e immotivato a cui successivamente è seguita la rottura dell’ala anteriore. Il ...