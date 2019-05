VIDEO Ferrari in difficoltà nel terzo settore GP Spagna | la comparazione tra Vettel e

VIDEO Tutte le novità della Ferrari per GP Spagna : nuovo cofano motore - rivoluzionate le ali e modifiche aerodinamiche : La Ferrari ha portato tantissime novità a Barcellona dove nel weekend si disputerà il GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse sono reduci da quattro uscite molto complicate e hanno assistito da lontano alle quattro doppiette della Mercedes, la Scuderia di Maranello vuole invertire la rotta e proprio per questo motivo si è presentata al Montmelò con molteplici upgrade tecnici che dovrebbero permettere a Sebastian Vettel e Charles ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Le Iene Show scherzo a Bruno Vanzan - la ferrari viola è stata rubata (VIDEO) : Le Iene Show scherzo Bruno Vanzan, maestro di cocktail acrobatico a cui rubano la sua ferrari viola, unica in Italia (VIDEO) Nella puntata di ieri de Le Iene Show, in onda ogni domenica e martedì su Italia 1, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ogni settimana ormai da tempo Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Bruno Vanzan, il maestro di cocktail acrobatico per VIP, che tIene molto alla sua macchina: una sobria ferrari viola da ...

VIDEO Mattia Binotto : “Ci sentiamo in lotta per il Mondiale. Lo spirito in Ferrari è buono” : La Ferrari torna a casa da Baku col terzo posto di Sebastian Vettel e la quinta piazza di Charles Leclerc, un risultato molto deludente considerando le premesse alla vigilia del GP Azerbaijan 2019. La quarta tappa del Mondiale F1 non ha sorriso al Cavallino Rampante che ha assistito impotente alla quarta doppietta consecutiva delle Mercedes. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

VIDEO Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : “Sono stato davvero stupido - la Ferrari merita altro. Ma tornerò” : Charles Leclerc è molto arrabbiato con se stesso per il grave errore commesso durante le qualifiche del GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco era tra i grandi favoriti per la conquista della pole position e invece si è schiantato contro un muro durante il Q2, domani scatterà in nona posizione ed è chiamato a una rimonta importante. Il pilota della Ferrari ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc GP Azerbaijan - le reazioni : tutta la rabbia del pilota Ferrari - John Elkann scuote la testa : Charles Leclerc ha rovinato le qualifiche del GP Azerbaijan andando a sbattere contro il muro all’ingresso di curva 8, un passaggio angusto del tracciato di Baku dove inizia il tratto attorno al castello della capitale. Il pilota della Ferrari, grande favorito per la conquista della pole position, scatterà dalla nona posizione in gara e sarà chiamato a una grandiosa rimonta per riscattare l’errore odierno. Il monegasco ha reagito in ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc - Ferrari portata via con il carro attrezzi : Charles Leclerc è stato il protagonista in negativo delle qualifiche del GP Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco è andato a sbattere contro il muro in curva 8, ha sbagliato l’ingresso nell’angusta strettoia attorno al castello di Baku e ha distrutto la sua Ferrari. Un grave errore per il giovane pilota che domani scatterà dalla nona posizione e che sarà chiamato a una rimonta in gara. La sua monoposto è stata ...

VIDEO Charles Leclerc incidente - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari distrutta in qualifica a Baku : Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019. Incredibile incidente per il pilota della Ferrari che ha sbagliato l’ingresso curva nell’angusto tratto attorno al castello di Baku, proprio dove pochi minuti aveva sbagliato anche Robert Kubica. Il monegasco, tra i grandi favoriti per la conquista della pole position, aveva realizzato il quinto tempo provvisorio nel Q2 montando le gomme soft ...

Formula 1 – Clamoroso colpo di scena in Q2 - Leclerc a muro con la Ferrari : che botta per il monegasco [VIDEO] : Il pilota della Ferrari va contro le barriere nello stesso punto di Kubica, distruggendo la propria monoposto con un errore da rookie La Ferrari perde una delle due monoposto nel corso delle qualifiche del Gp di Baku, Charles Leclerc finisce a muro nello stesso punto di Robert Kubica, distruggendo la propria SF90. Un errore da rookie per il monegasco che, invece di imboccare la via di fuga alla sua destra, decide di affrontare comunque la ...

VIDEO Charles Leclerc on-board GP Azerbaijan - sfiora i muretti con la Ferrari : che show attorno al castello di Baku : Nel weekend si corre il GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il tracciato di Baku si distingue per il suo suggestivo tratto attorno al castello dove sono presenti curve ad angolo, passaggi molto stretti e la presenza di alcuni muri contro cui si può andare a sbattere al minimo errore. Charles Leclerc ci ha fatto vedere quanto sia difficile quel tratto con una on-board emozionante tra i muretti di Baku alla vigilia del GP Azerbaijan ...

VIDEO F1 - Highlights prove libere : Ferrari davanti alla Mercedes : Ferrari brillante nelle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2019, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Baku, Charles Leclerc ha siglato la migliore prestazione in 1’42?872, facendo 324 millesimi meglio del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Alle loro spalle si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton a 669 dalla vetta, seguita a 921 dalla Red Bull di Max Verstappen, che completa la top-5. Andiamo ...

VIDEO Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari con la ruota posteriore contro il muro! Macchina illesa : Un rischio calcolato, ma c’è stata tanta paura nella sessione di prove libere nella quale, sulla strettissima pista di Baku, per quanto riguarda il GP di Azerbaijan. Sulla strettissima pista cittadina la Ferrari di Charles Leclerc è andata a toccare il muro con la ruota posteriore, rischiando l’incidente: la Macchina è rimasta per fortuna illesa, con il monegasco che ha potuto continuare senza problemi, andando addirittura ad imporsi ...

VIDEO Vanessa Ferrari - ultimo allenamento prima dell’operazione : domani intervento ai piedi - poi riparte la corsa verso le Olimpiadi : Tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile, va in scena l’ultimo allenamento di Vanessa Ferrari prima dell’operazione. domani mattina la bresciana si sottoporrà a un intervento a entrambi i piedi, la 28enne finirà sotto i ferri a Pavia per risolvere definitivamente i suoi problemi fisici dopo la rottura del tendine d’Achille subita due anni fa. L’obiettivo della Campionessa del Mondo 2006 è chiaro: farsi trovare pronta a ...