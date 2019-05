VIDEO Charles Leclerc F1 | GP Spagna 2019 | “Era normale avere qualche problema con i nuovi

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019)sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP didi F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara?ha concluso a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas e al termine della FP2 ha piazzato un acuto in simulazione gara montando gomme hard. Andiamo ad ascoltare il suo commento al termine della giornata. LE DICHIARAZIONI DIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

SkySportF1 : ?? In casa @scuderiaferrari non sono solo i meccanici ?? a trattenersi fino a tardi al @Circuitcat_cat ????… - xholdme___ : RT @Positivehar: tutti i drama channel su youtube in momento che cercano di raccogliere più materiale possibile per fare un video riguardo… - xholdme___ : RT @lucesilverhawk: tati (grandissima amica di james, quasi una seconda madre) ha pubblicato la sua verità su james charles nel suo ultimo… -