romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 20.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 19.35… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAGLIANA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA LA Roma FIUMICINO E BOCCEA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA VIA PONTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E LA TOMA TERAMO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO PERCORRENDO LA A91 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA OSTIENSE E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO IN VIA SALARIA PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SNESI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA, TUTTAVIA, SULLA SALARIA, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA COLOMBO E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA, PIÙ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA E A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. PASSIAMO AL ...