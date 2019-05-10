romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO PERCORRENDO LA A91 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA OSTIENSE E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO IN VIA SALARIA PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SNESI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA, TUTTAVIA, SULLA SALARIA, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA COLOMBO E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA, PIÙ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA E A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASAL DEL MARMO E PISANA. IN INTERNA CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA CASILINA E APPIA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; A COMPLICARE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; CODE INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA E TRA NOMENTANA E A24; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA E TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, E, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLA ...