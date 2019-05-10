romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 10 MAGGIO 2019 ORE 09:35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 10-05-2019 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:20… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASAL DEL MARMO E PISANA. IN INTERNA CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA CASILINA E APPIA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA; A COMPLICARE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; CODE INVECE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA E TRA NOMENTANA E A24; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA E TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, E, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; LUNGHE CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA Roma-FIUMICINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA L’EUR E L’ANSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; LUNGHE CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, CHIUSA PER PERDITA DI CARICO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA VIABILITA’, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO, TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, E, AVANTI, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, E, AVANTI, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E L’ALLACCIO ...