VIABILITA' E SICUREZZA STADIO - In occasione della partita al ' Paolo Mazza' di domenica

Tutto pronto per Formula E : programma misure sicurezza e viabilità : Roma – Il 13 aprile la Capitale ospitera’ nuovamente la gara automobilistica di Formula E riservata alle monoposto elettriche. L’evento sta riscuotendo grande interesse, testimoniato dal fatto che sia i biglietti per le tribune che i titoli di accesso gratuiti sono andati esauriti in poco tempo. Il programma dell’evento, suddiviso in due giorni, prevede una prima di giornata (quella del venerdi’) con prove tecniche ...