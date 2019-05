Venti gol negli ultimi quindici minuti Nessuno è come il Napoli

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019)golil. Le reti di Mertens e Insigne con il Cagliari danno ragione ad Ancelotti sulla condizione fisica dei partenopei. È impossibile, infatti, che una squadra possa segnare tanto se arriva in debito di ossigeno a fine partita. Inter, Fiorentina, Sassuolo e Atalanta seguono con notevole distanza. Se si aggiunge che ilsegna molto anche nei primidi gara, vuol dire che la tenuta dura appunto 90e più. Sbaglia chi pensa ai cali fisici di una squadra che ha dimostrato equilibrio per tutto lo svolgimento della partita e che è andata a segno per l’undicesima partita di serie A consecutiva. E in questa speciale classifica dei cannonieri il re dell’ultimo quarto d’ora è Dries Mertens con sei reti davanti a Milik con cinque, Insigne con tre. Una rete a testa per Ounas, Younes, Koulibaly, Rog, Verdi ...

