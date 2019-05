Vela – Europa Cup | sul Garda Trentino la quarta tappa della classe Laser

Vela – Al Circolo Torbole l’Europa Cup Laser : quasi 500 laseristi all’evento : Torbole pronta ad ospitare quasi 500 Laseristi, tra atleti, coach, accompagnatori, per l’Europa Cup Laser, organizzata dal Circolo Vela Torbole. L’evento sarà “plastic free”. Da giovedì 9 a domenica 12 maggio circa 300 atleti provenienti da 20 nazioni, impegnati in due campi di regata Il Garda Trentino torna a riempirsi di vele bianche, questa volta di chi ha un sogno olimpico nel cassetto e sta impegnandosi nella classe Laser, una delle ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Se una partita ci riVela le radici ebraiche d'Europa : Il fatto è che per quanto nel mondo calcistico l'antisemitismo sia continuo e scottante, oggi non è confinato negli stadi: la società inglese e quella olandese hanno vissuto in questi anni una ...

Vela – XXI Europa Meeting : avvincente lotta per il podio - Sivy e Johan protagonisti : XXI Europa Meeting: si accende la lotta per il podio! Sivy (CZE) e Johan ad 1 punto A Torbole, sul Garda Trentino, nella seconda e penultima giornata valida per l’assegnazione del podio del XXI Meeting della classe Europa, il clima agonistico ha iniziato a scaldarsi dopo il dominio di sabato ad opera del norvegese Lars Joahn con tre primi parziali. Il vento da nord sugli 8-12 nodi decisamente più rafficato ed oscillante, ha reso le tre ...

Paolo Becchi sVela il manifesto sovranista : "Ecco come demolire questa Europa" : Uno spettro s'aggira per l' Europa: lo spettro del sovranismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una caccia spietata contro questo spettro: Bergoglio e Draghi, Macron e Merkel, radical chic socialisti e falsi popolari. Per la prima volta, le prossime elezioni europee vedranno

L'Europa come una grande Svizzera Affari sVela il piano Ue della Meloni : All'indomani del viaggio a Varsavia e dell'incontro con il Jaroslaw Kaczynski, presidente del partito di Diritto e Giustizia polacco, Giorgia Meloni si presenta in conferenza stampa alla Camera e annuncia un altro colpaccio. Fratelli d'Italia candida alle elezioni Segui su Affaritaliani.it

Sampdoria - Giampaolo sogna l'Europa. 'A Ferrero chiederei una barca a Vela' : Abbiamo deciso così: puntare su giocatori di qualità e poi trovare il modo per farli coesistere': detto così da Marco Giampaolo, sembra la ricetta più facile del mondo, che qualunque squadra potrebbe ...

Nba Sundays - il confronto tra Milwaukee e CleVeland verrà trasmesso in prima serata in Europa : La partita verrà trasmessa su Sky Sport NBA alle ore 21.30, una sfida da non perdere che mette in palio punti pesanti per la classifica L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Milwaukee Bucks ospitare i Cleveland Cavaliers al Fiserv Forum, con diretta domenica 24 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks: I Bucks stanno giocando una ...