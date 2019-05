Vela | Campionato Europeo classe olimpica 470 – Prime Mills e McIntyre fra le donne

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Concluso il primo giorno di regate deldella470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia: ecco i risultati Cielo blu, sole e un vento da levante superiore ai 15 nodi per la prima giornata di regate deldella470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia. I 111 equipaggi sono usciti regolarmente in mare per la prima prova in programma per le ore 12. Dopo un’attesa di quasi due ore, per dare modo al vento di stabilizzarsi per direzione e intensità, il Comitato di Regata ha dato il via alcon il segnale di partenza della flotta femminile, seguita a breve dai due gruppi maschili. Grazie alle ottime condizioni si sono potute disputare tre regate, al termine delle quali ha cominciato a delinearsi una classifica provvisoria ...

tonydimaio : FILM Campionato italiano di vela Under 19 classe *Meteor* a Torre del Greco - DiportoVelico : 33esimo posto per Pietro Scarpa al 46mo Campionato Nazionale Classe Meteor organizzato dal Circolo Nautico di Torre… - Veladuepuntozer : Tutto è pronto per la partenza del Campionato Europeo 470 -