USA vs CINA La ' carta Putin' di Trump lascia a piedi l' Ue

Giappone : spesa in conto capitale frenata da incertezze su guerra commerciale USA-Cina : Tokyo, 10 mag 06:49 -, Agenzia Nova, - L'aura di incertezza generata dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina grava sul mondo aziendale del Giappone, secondo una serie..., Git,

Scattati nuovi dazi USA e Cina annuncia contromisure : Roma, 10 mag., askanews, - Sono Scattati stanotte i nuovi dazi sui prodotti cinesi decisi dal presidente Donald Trump su beni del valore di 200 miliardi di dollari. La Cina ha immediatamente replicato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le mosse di USA e Cina - 10 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le mosse di Usa e Cina. Non mancano dati macroeconomici interessanti in agenda

USA-Cina - scattano i dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : Aumentano le tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese: pesca, carne, alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche. Pechino è pronta a rispondere con i suoi contro-dazi, aumentando quelli già in vigore e reintroducendo le tariffe del 25% sulle auto made in Usa. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa con il ...

A che punto è la sfida tra Cina - Canada e USA sul caso Huawei : Riappare in tribunale, a Vancouver, la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou , arrestata il 1 dicembre scorso in Canada su mandato degli Stati Uniti, che ne chiedono l'estradizione con accusa ...

USA-Cina : sottosegretario Geraci - guerra commerciale si risolverà : Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, a margine della Giornata della ricerca italiana nel mondo tenuta oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. Per il ...

Dazi - FMI : necessario accordo tra USA e Cina : ... dell'incertezza che provocava il mancato raggiungimento di un'intesa tra le due, ne soffriva l'andamento dell'intera economia globale. Oggi, dalle parole di Gerry Rice, il Fondo torna sul tema e, ...

Gao Feng : speranza di risolvere la questione commerciale tra Cina e USA tramite dialoghi ma non misure unilaterali : "Nessuno sarà il vincitore di una guerra commerciale che non corrisponde agli interessi della parte cinese, di quella statunitense e di tutto il mondo. Speriamo che la parte americana e la parte ...

Guerra dei dazi USA-Cina : Trump minaccia l'innalzamento delle imposte per le importazioni : Con due tweet, pochi giorni fa, Donald Trump ha annunciato l’apposizione di un dazio del 25% su 325 mil. di di dollari di prodotti cinesi attualmente non tassati. Inoltre, il dazio del 10% su 200 mil.di merci passerà al 25%. Gli aumenti scatteranno alla mezzanotte di venerdì (ora di Washington). Il motivo sarebbe la rottura, sostiene Trump, da parte di Pechino del tavolo di trattativa sugli scambi commerciali tra i due Paesi. In ogni caso, ...

Pesa lo scontro USA-Cina - spread in tensione e Piazza Affari in rosso con i titoli dell'export : Listini europei negativi sui timori per le conseguenze globali delle nuove tensioni sul commercio tra le due big. A Milano penalizzate le società orientate alle esportazioni come Cnh, St e Fca; focus anche sulle trimestrali con Leonardo che rimbalza e BancoBpm in forte calo; giù invece Moncler con tutto il lusso Ue...

Oro - la Cina ai ferri corti con gli USA accumula riserve : Lingotti al posto dei dollari. La Cina, che rischia nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, continua ad aumentare le riserve auree con l’acquisto ad aprile di altre 61,5 milioni di once (14,9 tonnellate), il più consistente dal 2016. Sul mercato dell’oro si moltiplicano intanto gli spunti rialzisti, ma le quotazioni dell’oro nonostante tutto non riescono a decollare. Gli investitori – come svelano i dati su ...

Borse Asia in calo su trattative USA-Cina : ...sono sulle spine e in attesa degli esiti della missione del vicepremier cinese Liu He che si tratterrà per due giorni a Washington per cercare un accordo senza il quale l'andamento dell'economia ...

USA vs CINA/ La battaglia a suon di tweet fa tremare i mercati : Sono giorni di particolare tensione sui mercati a causa degli annunci, via Twitter, di Trump sui rapporti commerciali tra Usa e CINA