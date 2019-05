Usa-Cina | dalle ciliegie all’hi-tech | i settori più colpiti dalla guerra

Scattato i dazi americano - ma Usa e Cina trattano. Wall Street affonda : "I dazi renderanno il nostro Paese molto piu' forte, non piu' debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...

Intesa con Cina si allontana - scattano dazi Usa al 25%. Trump serafico : non c’è fretta - intanto facciamo cassa : L'accordo tra Usa e Cina sulla disputa commerciale e' ancora lontano e alle 6.00 ora italiana sono scattati i dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti made in China. Le merci erano gia' sottoposte a tariffe del 10% dal 24 settembre scorso, ma Cina e Stati Uniti avevano concordato una tregua sul loro innalzamento al 25% nel corso dell'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il collega Xi Jinping, a margine del vertice del ...

Al via l'aumento dei dazi Usa sulla Cina - ma si tratta ancora : È scattato l’aumento dei dazi imposti dagli Usa sulla Cina. L’aumento delle tariffe - passate dal 10% al 25% - riguarda 200 miliardi di prodotti made in China. Ma la situazione potrebbe rientrare a breve: a Washington, infatti, si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro americano ...

Dazi - la Cina diserta le aste del Tesoro Usa : ecco perché Trump riapre il negoziato : Trump ha sostituito la minaccia di nuovi Dazi con l’apertura a un possibile accordo con Pechino entro la prossima settimana, cogliendo di sorpresa sia la diplomazia internazionale che l’intera comunità finanziaria americana e mondiale. Trump ha detto ieri ai giornalisti che è stata una lettera conciliante del presidente cinese Xi ad aver riaperto la strada verso l’intesa, ma sui mercati finanziari gira invece una ...

Medicina : Paolo Chiesi insignito della Laurea Honoris CaUsa presso il Karolinska Institutet di Stoccolma : Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), è orgoglioso di annunciare che Paolo Chiesi, Vicepresidente del Gruppo Chiesi, è stato insignito della Laurea ad Honorem presso il Karolinska Institutet di Stoccolma per il suo impegno decennale nel trattamento dei polmoni nei neonati pretermine. La cerimonia avrà luogo questo pomeriggio nella City Hall di Stoccolma. La Laurea ad Honorem del ...

