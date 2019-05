Uomini e Donne | Rocco va contro Gemma | “Lei è un personaggio | mi ha buttato fuori”

Uomini e Donne - Rocco Fredella lascia Trono Over : 'Gemma Galgani è l'artefice' : Rocco Fredella torna a far parlare di sé a pochi giorni l'addio al Trono Over di Uomini e Donne. Oggi l'uomo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne per spiegare i motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione. Gossip Uomini e Donne: Rocco ha gravi problemi economici Durante l'intervista, Rocco ha rivelato di essere andato a trovare sua madre che non vedeva da molto tempo. Il cavaliere, infatti, ha avvertito il ...

Uomini e Donne - rabbia di Tina Cipollari per l'orrore contro suo figlio : "Vergognatevi - spacciatori" : Ancora una furibonda Tina Cipollari a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. L'opinionista è stanca delle critiche che la colpiscono dopo le ultime dichiarazioni sul suo ex marito, Chicco Nalli. Ma la Cipollari è stanca soprattutto chi tira in ballo suo figlio Francesco, accus

Gossip Uomini e Donne - Rocco Fredella : “Gemma mi ha buttato fuori” : Rocco Fredella dà la colpa a Gemma Galgani per aver deciso di abbandonare UeD Rocco Fredella, Mercoledì scorso, ha annunciato di voler abbandonare Uomini e Donne. Difatti il cavaliere del dating, con le lacrime agli occhi, ha confessato di aver preso questa decisione perchè non è ancora riuscito a conoscere una donna come avrebbe voluto. Ma non è finita qua perchè Rocco Fredella, dopo aver preso questa decisione, ha rilasciato ...

Uomini e Donne gossip - Rocco contro Gemma : “È un personaggio mi ha buttato fuori” : Uomini e Donne, Rocco rompe il silenzio dopo l’addio al Trono Over: l’attacco a Gemma Questa settimana a Uomini e Donne abbiamo assistito all’autoeliminazione di Rocco Fredella, cavaliere arrivato al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani. Quest’ultimo ha spiegato di avere dei problemi economici e, prima di salutare tutti, ha anche fatto intendere di voler […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Rocco contro Gemma: ...

Uomini e Donne news : Sonia Lorenzini racconta l’amore con Federico : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è felice con Federico Piccinato Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini la quale, dopo aver scelto Emanuele Mauti durante il trono di Uomini e Donne, ha ritrovato la serenità tra le braccia del suo ex corteggiatore. In una lunga intervista rilasciata al magazine […] L'articolo Uomini e Donne news: Sonia Lorenzini racconta l’amore con Federico proviene da ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte con la discesa di due dei corteggiatori di Giulia, i due “amiconi” Manuel e Giulio, si prosegue con le immagini dell’incontro del primo con la tronista, nel quale il ragazzo sfoga il proprio malumore per quanto accaduto nella puntata scorsa tra lei, Giulio e Flavio, ma è un malumore che dura poco, lui le dice che di lei gli piacciono persino i difetti e che si sente a ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia litiga con Manuel Galiano e lascia lo studio (VIDEO) : Il percorso da corteggiatore per Manuel Galiano a Uomini e Donne per il momento è interrotto da uno scontro in studio con Giulia Cavaglia, furiosa contro il corteggiatore per aver ricevuto delle segnalazioni sul suo conto. La ragazza è venuta a sapere che Manuel è stato avvistato in un locale ma non è tutto visto che con lui c’era una bionda ragazza e che lui la stava baciando.A sua volta Manuel nega e parla della ragazza in questione solo ...

Uomini e Donne oggi - Manuel aggredisce Tina : “Sembri una mummia!” : Tina Cipollari attaccata duramente da Manuel Galiano di Uomini e Donne E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa occasione a far molto discutere i numerosi telespettatori del dating show della De Filippi sono stati Manuel Galiano e Tina Cipollari, i quali hanno dato vita a un accesissimo scontro che ha lasciato tutti davvero di stucco. Cos’è successo? In pratica Manuel e Giulio, come al solito, hanno ...

Uomini e Donne Tina Cipollari colpisce in un occhio Gemma : Durante la puntata di “Uomini e Donne”Tina Cipollari colpisce Gemma Galgani. Questa volta la Cipollari ha esagerato, contro la Galgani e le ha dato un colpo in un occhio che ha reso necessario l’intervento del medico in studio. Tina Cipollari voleva struccare Gemma, per dimostrare al pubblico del Trono Over che la donna riesce a ringiovanirsi fin troppo con il make up. Si trattava dell’ennesimo battibecco tra le due, spesso al limite ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono lasciati. Colpa di Roberta di Padua? : Nel corso dell'ultima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne', Pamela Barretta ha scoperto che il proprio compagno, Stefano Torrese inviava dei messaggi molto audaci ad un'altra partecipante del parterre femminile, Roberta Di Padua. La fidanzata ha restituito, in malo modo, l'anello di fidanzamento e interrotto immediatamente la relazione.prosegui la letturaUomini e Donne, Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono lasciati. Colpa ...

Anticipazioni Uomini e donne : Guarnieri vuole riprovarci con la sua ex - lei ritorna : Mancano solo poche settimane alla fine della stagione del Trono Over di Uomini e donne ma i vari protagonisti continuano a riservare sorprese ed emozioni al pubblico. Le ultime puntate, infatti, hanno segnato l'addio di alcuni volti noti quali Rocco Fredella e Michele Loprieno, mentre altri potrebbero concedersi una seconda possibilità dopo una separazione durata qualche mese. È questo il caso di Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, proprio ...

Uomini e Donne anticipazioni trono over : Ida Platano ritorna per Riccardo Guarnieri? : Il sempre aggiornato sito Isa e Chia, nelle scorse ore, ha pubblicato le anticipazioni sull'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Un clamoroso ritorno, nelle prossime settimane, animerà lo studio del programma di Maria De Filippi: Riccardo ha chiesto alla redazione di far tornare Ida Platano per darsi una nuova possibilità. Lui vorrebbe ricominciare a sentirla e vedere come vanno le cose. Ida ha accettato di entrare in ...

Maria De Filippi non ci sta e difende il suo programma Uomini e DONNE dagli attacchi : Qualcuno, un certo “Fabio” ha raccontato che dentro il programma di Maria De Filippi, “UOMINI e DONNE” i concorrenti seguono tutti un copione. La De Filippi non ci stà Maria De Filippi non ci sta. Dopo che Roberto D’Agostino ha accusato la trasmissione ‘UOMINI e DONNE’ di essere ‘pettinata’, ovvero costruita a tavolino, la conduttrice ha replicato duramente mandando una lettera al … Continue reading Maria De Filippi ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : la Di Padua smaschera Stefano - la Platano riflette : Aveva annunciato di voler abbandonare il Trono Over, ma Roberta Di Padua ha cambiato idea, tornando in studio più pungente che mai. Nella registrazione che si è tenuta l' 8 maggio, infatti, la dama era presente nel parterre femminile e ha rivelato dei particolari sconcertanti sulla relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. La coppia, nata proprio davanti alle telecamere del dating show qualche mese fa, è tornata per raccontare come tutto ...