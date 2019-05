Università | “sindrome” da cultura generale per i candidati ai test di Medicina

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il 14 maggio circa 2.000 studenti di quinta superiore parteciperanno ad AlphaOn Tour, il primo ‘live’ della preparazione per ididi settembre. “L’alta adesione all’evento in un periodo così anticipato rispetto a settembre è probabilmente dovuta alla ‘sindrome da’ scatenata dalla decisione del Miur di inserire nel2019 ben 12 domande dial posto delle tradizionali due – sottolinea Alpha– A questo si aggiungono i consueti dubbi sugli scorrimenti della graduatoria nazionale e sulla procedura di iscrizione al, da fare quest’anno durante il periodo della maturità“. “Si tratta di una simulazione in aula dell’esame, preceduta da un momento di informazione e confronto su molti aspetti che preoccupano i ragazzi“, precisa Alpha. Queste le ...

