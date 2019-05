Un' estate senza seggiolini salva bebè in auto Ed è di nuovo polemica su Toninelli

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Slitta a ben dopo l'l'obbligo indeisalva bebè: la legge non entrerà in vigore il primo luglio come era atteso. E scoppia la. Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano il dito contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 'colpevole' di non aver prodotto entro il 27 dicembre scorso il decreto attuativo necessario a far scattare l'obbligo dal 1 luglio. Fonti del ministero fanno sapere a stretto giro che la bozza di decreto è stata approntata dalla direzione generale competente da diversi mesi e, come previsto dalla disciplina comunitaria, notificata alle competentirità comunitarie ai sensi della direttiva 2015/1535/UE. Al momento - spiegano - è in corso un'interlocuzione con l'Ue per affinare il testo. "Sono scioccata dal fatto che una legge approvata all'unanimità dal Parlamento, su una norma di civiltà che impedisce chi ci siano ...

MarroneEmma : Siamo a Maggio ma sembra ottobre. Voglio l’estate e i capelli lunghi. Possibilmente senza doppie punte. Grazie. - italia_giulio : RT @Paolamilf: Non voglio rimanere senza compagnia questa estate. Ecco che ci penso in antici po. GIULIA MOGLIE CERCA BULL ESTIVO >>> htt… - milfitaliana : RT @Paolamilf: Non voglio rimanere senza compagnia questa estate. Ecco che ci penso in antici po. GIULIA MOGLIE CERCA BULL ESTIVO >>> htt… -