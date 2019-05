Un'estate senza seggiolini salva bebè in auto. Ed è di nuovo polemica su Toninelli : Slitta a ben dopo l'estate l'obbligo in auto dei seggiolini salva bebè: la legge non entrerà in vigore il primo luglio come era atteso. E scoppia la polemica. Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano il dito contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 'colpevole' di non aver prodotto entro il 27 dicembre scorso il decreto attuativo necessario a far scattare l'obbligo dal 1 luglio. Fonti del ministero fanno sapere a stretto ...