Un posto al sole | Constantin viene arrestato | anticipazioni trame dal 13 al 17 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2019) Come ogni settimana, tornano puntuali anche i nuovi episodi di Unal, la più longeva delle soap opera realizzate in Italia. Fin dai suoi esordi, tra l’altro, la soap di produzione Rai ha lanciato talenti che si sono poi affermati a tutto tondo, come per esempio Serena Rossi. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Unalpuntata di oggi lunedì 13Il cerchio sembra stringersi intorno a Prisco. Riusciranno Franco e Angela a uscire indenni da questa pericolosa storia di vendette e intimidazioni? Raffaele dovrà fare i conti col senso di solitudine che lo assale e col proprio orgoglio, ma troverà un valido aiuto in Ornella e in un amico petulante ma molto affezionato a lui. Col ritorno di Anita, le labili sicurezze di Alex ...

