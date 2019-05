UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 13 maggio 2019

tvsoap

(Di venerdì 10 maggio 2019) Anticipazioni puntata 5251 di Un posto al sole in onda venerdì 13 maggio 2019: Il cerchio intorno a Gaetano Prisco (Fabio De Caro) sembra stringersi… Raffaele (Patrizio Rispo) deve affrontare il senso di solitudine che lo assale sempre di più, ma anche il suo orgoglio… Con il rientro in scena di Anita (Ludovica Bizzaglia), le già labili sicurezze di Alex (Maria Maurigi) potrebbero del tutto sgretolarsi; Silvia (Luisa Amatucci) cerca tuttavia di dare fiducia alla ragazza…

