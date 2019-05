Un nuovo Pokémon per mobile arriverà nel 2020

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) The Pokemon Company e DeNA stanno collaborando per quello che apparentemente è ungioco Pokemon previsto per il prossimo anno. La notizia arriva da Twitter dove il giornalista del Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, ha rivelato la partnership tra le due compagnie per iltitolo Pokemon per. Mochizuki afferma che le due società si sono unite per "pubblicare un gioco per smartphone entro marzo dell'anno prossimo", riporta AOTF.Mentre ci sono un sacco di giochi Pokemon attualmente disponibili per smartphone, come Pokemon Shuffle, Pokemon Duel, Pokemon Trading Card Game e Pokemon GO, non è chiaro a cosa di preciso stiano lavorando le due compagnie. DeNA ha avuto le mani su altri famosi titoli Nintendo per smartphone attraverso una partnership con il produttore e ha contribuito allo sviluppo di Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp e ...

