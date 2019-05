Un intruso alla Biennale 2019 | il supermarket dell' insignificante estetico e progettuale

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Tema: lad’arte di Venezia. Buttiamola giù semplice. Affinché tutti possano capirlo, questo benedetto discorso’arte. Anche i più semplici e disarmati. Non aspettatevi il quadro e neppure l’Arte povera, ciò che molti scambiano per uno stile di cucina rustico. Aspettatevi semmai, tra i Giardini e l’Arsenale, sedi ormai abitualia rassegna in Laguna, una sorta dibombardato del linguaggio. Dimenticavo: arte è ciò che gli uomini scelgono di chiamare con questo nome, anche ciò che parrebbe assai lontano da questa nozione.Tornando al presente veneziano, è bene sappiate che laè quanto di piùe privo di costrutto si potesse concepire, assemblare, accorciare, sia dal punto di vistasia da quello. Come dire: troverete ...

