Un cambio di prospettiva nel nuovo singolo di Francesco Gabbani | audio e testo di È

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ildipropone una svolta del tutto particolare. È un'altra cosa segna il ritorno in musica dell'artista toscano che, dopo due anni di impegni condotti a ritmo serrato, si è preso un periodo di pausa per dedicarsi a nuova musica che uscirà molto presto su etichetta BMG.Il brano è disponibile in radio, in tutte le piattaforme digitali e in digital download dal 10 maggio e rappresenta il primo antipasto delalbum che ancora non ha una sua data d'uscita ma che arriverà certamente entro il 2019. È un'altra cosa porta la firma dello stessoe dell'inseparabile fratello Filippo, ma anche diBianconi dei Baustelle, di Fabio Ilacqua e del produttore Luca Chiaravalli. L'atmosfera è quella estiva, nel rispetto della tradizione degli ultimi anni. Neldi È un'altra cosa,ha voluto proporre una ...

OptiMagazine : Un cambio di prospettiva nel nuovo singolo di @frankgabbani, audio e testo di È un'altra cosa… - robertinofuffol : @DeviStareCalmo Comunque è affascinante come tu sia passata da Wannabe delle Spice a Du Hast dei Rammstein. Un bel cambio di prospettiva - RM_Salt : RT @fortuneitalia: Riguardo la #sostenibilità, il Presidente vicario #Consob Anna Genovese ha parlato di un “epocale cambio di prospettiva… -