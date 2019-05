Un artwork mostra l' IP sci-fi di Sony Santa Monica cancellata nel 2017

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Prima che God of War entrasse in sviluppo,stava lavorando su una IP nuova di zecca. Nome in codice "Internal-7", il gioco era un'esclusiva PS4 sci-fi. Tuttavia, il titolo non ha mai visto la luce del giorno. La nuova IP diè statanel, il che ha portato alla perdita del posto di lavoro di diversi sviluppatori.Il team rimanente, composto da 110 sviluppatori, si è poi unito agli sviluppatori che hanno dato vita a God of War. Dopo due anni dalla cancellazione del gioco,ha ufficialmente condiviso un'immagine dell'IP, come riporta Segmentnext, e del titolo se ne parla all'interno del documentario Raising Kratos (minuto 8:59).Leggi altro...

