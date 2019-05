Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019)dailynews radiogiornale ancora non Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli per rimasta ferita gravemente la piccola Noemi si tratterebbe dell’autore della Guardia del fratello che ha aiutato a fuggire l’uomo accusato di aver esplosi colpi che hanno chiarito la bambina il pregiudicato Salvatore nurcaro obiettivo dell’agguato si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto a ridosso della centralissima via Toledo l’altro uomo fermato fratello di dovrebbe aiutato a fuggire avrebbe partecipato alla pianificazione dell’agguato Cambiamo argomento entrata in acqua italiane la Mare Ionio la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalla costa della Libia 30 migranti a bordo di ...

