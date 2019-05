Uber | debutto deludente a Wall Street | titolo in calo

Per Uber è l'ora del debutto in Borsa : vale 75 miliardi : La società di trasporti approda ai listini di Wall Street per la sua quotazione. Ma la valutazione è inferiore alle attese

Per Uber è l’ora del debutto in Borsa : vale 75 miliardi : Uber si prepara ad andare in Borsa. Il 10 maggio è il giorno del debutto su Wall Street per l’unicorno dei trasporti, nato nel 2009 a San Francisco. La società, che dalla prenotazione di corse in auto ha nel tempo allargato il suo raggio d’azione a consegne di cibo a domicilio, bike e scooter sharing e monopattini, approda alla Borsa di New York con un prezzo di collocamento per azione di 45 dollari. L’azienda ha piazzato 180 milioni di titoli, ...