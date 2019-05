Tyra Banks per Sport Illustrated | il ritorno in copertina a 45 anni

gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Più di prima, meglio di prima e, soprattutto, fiera: al di là di tutte le questioni di inclusività, la lezione diè che non solo che la bellezza è senza tempo ma che può perfino aumentare e che l'importante è essere forti. La (non più) ex top model è la splendida protagonista del servizio didella rivista: per lasi tratta della terza volta sulla popolare rivista, a 45- dettaglio che ha stupito lei stessa, come racconta sui social, indossando un bikini a pois molto simile a quello che portava nelladel'97. L’evento è particolarmente significativo per tanti motivi, in primis perché segna il(quantomeno temporaneo) nella moda per, che si era ritirata tredicifa, come lei stessa ha ricordato in un’intervista al New York Times: «Quando avevo 32mi sono ritirata dal business. Avevo un contratto di tre...

Affaritaliani : Sport Illustrated, il ritorno di Tyra Copertina a 45 anni. Le foto - Affaritaliani : Sport Illustrated, Tyra Banks torna in copertina a 45 anni. E Lindsey Vonn... - harmoniarp : Andavamo in un locale e lei diceva che io ci dovevo provare con qualcuno però prima andavamo in bagno e lei usava u… -