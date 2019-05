Tutti gli exhibit del Wired Next Fest 2019 di Milano

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2018 : Tutti i numeri di Palazzo Pubblico : Il consiglio comunale di Siena ha approvato questa mattina, durante la seduta 'monografica' dedicata solo ai conti di Palazzo Pubblico, ha approvato il rendiconto della gestione 2018. L'atto ...

Giro d'Italia 2019 Ravenna - Tutti gli eventi collaterali : Una sorta di debutto è fissato per venerdì 17 maggio con il primo dei quattro spettacoli previsti tutti in piazza Kennedy, alle 21, quando Lady Godiva Teatro metterà in scena la storia di Alfonsina ...

Tutti i metodi di depilazione e gli errori più comuni da evitare : Avere una pelle morbida e liscia è il sogno di ogni donna non solo durante l’estate, ma durante tutto l’anno: per raggiungere questo obiettivo si possono provare diversi metodi di depilazione. Rasoio, crema depilatoria, ceretta, ceretta araba, laser e luce pulsata: ognuna di queste tecniche possiede dei vantaggi e allo stesso tempo dei punti critici da conoscere. A seconda della tipologia di pelo e della zona da trattare, è fondamentale ...

Film in uscita - da I figli del fiume gialle a Tutti pazzi a Tel Aviv e poi Red Joan e Pet Sematary : I figli DEL fiume GIALLO di Jia Zhangke. Con Zhao Tao, Liao Fan. Cina 2018. Durata: 140’ Voto: 4/5 (DT) Zhao, ragazza risoluta e determinata, ama, ricambiata, il gangster Bin. Lo accompagna in modo paritario, come fosse anch’essa uomo tra uomini, ma mantenendo una esibita sensualità, tra bische, discoteche, incontri al vertice tra boss, e in mezzo alla strada tra botte, sangue e rivoltellate. Proprio per salvare Bin accerchiato e ferito, Zhao ...

Visto che Facebook ricorda Tutti i compleanni - ora inventa anche i biglietti per fare gli auguri : Le Facebook Stories permetteranno agli utenti di inviare biglietti di auguri per i compleanni (fonte: Facebook) Uno dei motivi per cui dal 2004 la gente si ricorda tutti i compleanni degli amici, è perché Facebook li suggerisce quotidianamente. Il social network, ben consapevole del suo potere, ha lanciato dei nuovi filtri a tema compleanno da aggiungere alle Stories per creare così dei biglietti d’auguri. Sebbene le Facebook Stories non siano ...

E poi Tutti gli dissero #Metoo : Giovedì 2 maggio, Alexandra Alter e Cara Buckley hanno scritto sul New York Times che Woody Allen, uno dei registi più longevi della storia (83 anni e 48 pellicole alle spalle), celebrato maestro della cultura americana contemporanea, alcuni mesi fa ha proposto in modo discreto a vari editori un

Fabbricini e Miglietta ai saluti. L'ex Ad : 'Orgogliosi del lavoro di Tutti - numeri da record' : ... dall'alto di una carriera da sempre legata a doppio filo al CONI, riconoscendo nell'acrononimo dell'Ente "un orgoglioso simbolo di vanto nel mondo". "Penso di conoscervi tutti e vi ho sempre sentito ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti Tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Telecamere in Tutti gli asili e le case per anziani : Telecamere in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. E’ quanto prevede un emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri all’esame del Senato. La proposta firmata da senatori Lega, M5S, Pd e Forza Italia, prevede lo stanziamento di fondi ad hoc a disposizione dei Comuni pari a 10 milioni nel 2019 e 30 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.

Amici - Maria De Filippi fa fuori i coach e sceglie nuovi giudici a sorpresa : via al Tutti contro Tutti : Per la settima puntata del serale in onda sabato 11 maggio in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi ha previsto un format completamente diverso. Con la dipartita dei direttori artistici cessano di esistere anche le squadre, e così i ragazzi rimasti in gara sono uno contro l’altro e gareggiano pe

A Sibiu i leader Ue affossano la corsa di Weber e Tutti gli Spitzenkandidat : Il prossimo presidente della Commissione Ue deve “avere grandi ambizioni per l’Unione Europea, deve avere delle competenze da portare nel progetto europeo” e deve essere scelto “rispettando le indicazioni degli elettori”. Al termine del vertice di Sibiu, Emmanuel Macron traccia il profilo del successore di Jean Claude Juncker. Naturalmente, quando gli viene chiesto se quello illustrato possa essere l’identikit ...

Giro d’Italia 2019 : Tutti i corridori italiani al via. Vincenzo Nibali punta alla maglia rosa - Elia Viviani pronto a dare spettacolo nelle volate : Saranno 51 i corridori italiani che vedremo in corsa al Giro d’Italia 2019. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45 italiani. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltre alla ...

Giro d’Italia 2019 – Roglic la grande sorpresa della 102ª edizione? “Posso fare bene su Tutti i terreni” : Primoz Roglic motivato e a caccia del divertimento: le sensazioni dello sloveno del Team Jumbo Visma alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...

Antonio Di Pietro - tangenti in Lombardia : "Tutti in vendita per gli spiccioli e poi se la prendono con i pm" : "Tangentopoli non è tornata, non è mai passata. Questo perché in tutti questi anni si è cercato di nascondere la testa rispetto a problemi mai risolti". Antonio Di Pietro, 27 anni dopo l'arresto di Mario Chiesa e lo scandalo tangenti in Lombardia, spiega in una intervista a La Stampa che "si deve in