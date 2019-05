Tutte le questioni intorno alla nuova Super Champions

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Da una parte i grandi club che vorrebbero una super Champions (o super Lega), dall'altra i piccoli e medi club che invece vorrebbero più chiarezza prima di dare il via liberanascita di questo campionato d'élite. La posta in palio non è banale, visto che si tratta di ridisegnare, a partire dal 2024, il futuro del calcio europeo. Quelle che potevano essere catalogate come semplici schermaglie ora stanno iniziando a diventare prese di posizione sempre più nette. Da tempo si parla di unasuddivisione dei campionati europei che possa portare maggiori introiti e rispondere a un mercato più ampio e globale. In questaorganizzazione scomparirebbe la semplice divisione in Champions ed Europa League come oggi la conosciamo. Al loro posto si potrebbe assisterenascita di tre campionati (una sorta di Serie A, B e C) ognuno di questi a 32 squadre per un totale di 96 ...

Agenzia_Italia : Tutte le questioni intorno alla nuova #SuperChampions - hvgmelou : RT @unanottedacapra: L'erezione è il complimento più sincero che un uomo possa fare a una donna. — Chissà perché voi peni muniti etero parl… - Jolly998 : RT @unanottedacapra: L'erezione è il complimento più sincero che un uomo possa fare a una donna. — Chissà perché voi peni muniti etero parl… -