Turismo | nasce il coordinamento Assohotel Palermo

liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Palemro, 10 mag. (AdnKronos) -ildi, la categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore turistico-ricettivo associati a Confesercenti. A farne parte, otto imprenditori alberghieri che hanno nominato come responsabile Marco Mineo, amministrator

MondoPalermo : Turismo, nasce il coordinamento di Assohotel Palermo: 'Valore aggiunto per la città' - GDS_it : Turismo, nasce il coordinamento di #Assohotel Palermo: 'Valore aggiunto per la città' - Brandolf11 : RT @Il_Vitruviano: @semioticmonkey La questione nasce nel momento in cui si concepisce un centro abitato come un nucleo da trasformare in u… -