Treviso | “mio figlio bullizzato sul pulmino della scuola Gli hanno detto | ‘I negri si

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un bambino italo-senegalese di 11 anni è statosulperché di colore. A raccontare l’episodio, con un lungo sfogo sulla pagina Facebook “Cara Italia”, è stata la mamma: “Due ragazzine più grandi”, ha scritto, “lomalmenato e gli‘isi siedono davanti, i bianchi dietro’. Miomi ha raccontato di non essersi difeso per non passare dalla parte del torto”. Si tratta di due adolescenti di terza media. Quando l’undicenne è salito sul bus, si legge nella ricostruzione del Corriere del Veneto, l’autista l’ha invitato a lasciare i sedili anteriori ai bimbi delle elementari. Ma gli ultimi posti, come spiega la mamma, sono quelli più ambiti dagli studenti. Due erano liberi ma quando il bambino si è avvicinato, è stato bloccato da una scolara, poi la frase. Quando, un paio di ...

