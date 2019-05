Tragedia a San Salvo | muore a soli 19 anni dopo malore durante partita di calcetto

Cisterna perde acido solforico alla stazione di Villa San Giovanni : Tragedia sfiorata a Reggio Calabria [FOTO] : Paura alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dove da una Cisterna trasportata da un treno merci è fuoriuscito acido solforico. Sul posto è intervenuto il Nucleo regionale Nbcr Lpg del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche “pericolose”. La Cisterna è stata “isolata” in un binario non in uso, sventando così il rischio di conseguenze ben più gravi. L'articolo Cisterna ...

Accadde oggi : sessant’anni fa la Tragedia di Superga - i fatti e il racconto di quel terribile giorno : Chi c’era e la ricorda, chi non c’era ma la ricorda attraverso i racconti, chi non vuole dimenticarla e chi preferisce pensare che siano ancora in trasferta, che quell’incidente non sia mai avvenuto e che i compianti campioni siano ancora in volo. Perché a pensare che siano morti si soffre, e tanto. quella di Superga è stata sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito il calcio italiano. Erano da poco passate ...

Tragedia Superga - il commovente ricordo di Sandro Mazzola : ”Non so ancora come passero’ quel giorno, di solito non ci penso: come sempre, decidero’ all’ultimo”. Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga, Sandro Mazzola quel 4 maggio del 1949 aveva 7 anni, suo padre Valentino era il capitano della squadra. In quell’aereo che trasportava tutta la squadra di ritorno da una trasferta a Lisbona per l’amichevole contro il Benfica morirono 31 persone: i ...

Il Papa in piazza San Pietro per l'udienza : pensare a chi non ha lavoro - è Tragedia mondiale : Sono circa 15.000, secondo i dati della Prefettura della Casa Pontificia, i pellegrini presenti in piazza, provenienti come sempre da tutto il mondo. Tra i gruppi più numerosi, quelli del Gruppo ...

Crolla all'improvviso a terra in passerella : Tragedia alla San Paolo Fashion Week - Tales aveva solo 26 anni : Una tragedia ha colpito il mondo della moda e il Brasile intero durante la settimana della moda di San Paolo. Il modello 26enne Tales Soares cade improvvisamente durante una sfilata: il ragazzo muore sul colpo per un malore . ...

Letimbro in piena - Tragedia al Santuario. Travolte dal fiume due amiche | : Una terza donna è morta in Toscana, sempre a causa del maltempo. Il disperato racconto di una delle vittime alla polizia: «Le ho preso la mano, ma l’acqua mi ha strappato via Ana»

Precipita dal balcone e fa un volo di 5 metri - Tragedia a San Cipirello (FOTO) : Una donna di 55 anni è volata giù da un balcone in via Roma a San Cipirello. Si è rotta la ringhiera e la donna nell’atrio di un garage. Secondo le prime ricostruzioni mentre la donna stava spazzando il balcone avrebbe ceduto un pezzo del racconto che lo sosteneva. La 55enne è così Precipitata giù, […] L'articolo Precipita dal balcone e fa un volo di 5 metri , tragedia a San Cipirello (FOTO) proviene da Diretta Sicilia.

Tragedia di San Pietro : via alle operazioni peritali : Ha giurato presso il tribunale di Brindisi l’ingegner Angelo Nocioni, nominato Consulente Tecnico dal Pm Pierpaolo Montinaro per la ricostruzione

Miniera di Santa Liberata - domenica Lettomanoppello ricorda Rosa - Brigida e Filomena a 150 anni dalla Tragedia : Ecco brevemente quanto di tragico avvenne a Lettomanoppello il 1 aprile 1869, tramite la "Cronaca Napoletana", dal 1 marzo al 31 dicembre 1869, custodita presso la Biblioteca Provinciale di Napoli: "...

Brindisi - Tragedia di San Pietro : oggi i funerali di Sara - Davide e Giulia : E' una terribile tragedia quella che si è verificata nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, nel Brindisino. Come si ricorderà, due auto, una Fiat Grande Punto, condotta da L.A di Tuturano (frazione di Brindisi), e una Chevrolet Cruze, condotta da un 72enne di Trepuzzi, sono entrate in collisione. Il dramma è cominciato quando la Punto ha colpito un muro di cinta ...