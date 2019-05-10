romadailynews : Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA A CAUA DI UN INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA E ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, . STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A MONTESACRO SEMPRE PER INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA AL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, . STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI. ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA ROVERE: IL Traffico ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A MONTESACRO ALTO ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE DA VIA GASPARA STAMPA VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI. ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DEL VATICANO, ALL’ALTEZZZA DI PIAZZA DELLA ROVERE: IL Traffico ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AD OTTAVIA Traffico RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AD OTTAVIA Traffico RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL Traffico È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL Traffico VIENE ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL Traffico È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL Traffico VIENE REGOLATO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL Traffico È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL Traffico VIENE REGOLATO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL Traffico È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL Traffico VIENE REGOLATO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. PRIME CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE ODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 19.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO ANCORA DALLA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA ...