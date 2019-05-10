romadailynews : Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO: OLTRE AL Traffico È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: IL Traffico VIENE REGOLATO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. PRIME CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO ...
Traffico Roma del 10-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE ODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 19.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO ANCORA DALLA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCIDENTE CON CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE’ MEDICI VERSO FIUMICINO Traffico IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENSETINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E Roma ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO, MENTRE SULL’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO, MENTRE SULL’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA DELLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO. CODE PER LA STESSA CAUSA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A PARCO DE MEDICI VERSO FIUMICINO. SU ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 16.15 PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA. NEL TARDO POMERIGGIO È IN PROGRAMMA UNA VISITA DEL PAPA PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DALLE 19,00 SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN TUTTA L’AREA. NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN ...
Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN ...