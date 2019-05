Torre Maura | 41 denunciati per disordini contro rom Accuse da incendio doloso a odio

Proteste antinomadi a Torre Maura : 41 denunciati : Arriveranno già all’inizio della prossima settimana le iscrizioni nel registro degli indagati per quanto avvenuto a Casal Bruciato, periferia est della Capitale, dove durante Proteste anti nomadi, animate anche da Casapound, i rom sono stati oggetti di insulti sessisti e razzisti.E per i disordini di qualche settimana fa in un’altra periferia romana, Torre Maura, sono state denunciate 41 persone accusate tra l’altro di ...

Simone di Torre Maura ha vinto il premio 'Miglior figlio di Roma' - VIDEO : Una spontaneità e un coraggio che lo avevano reso famoso in tutta Italia., qui il VIDEO, Se le parole di un 15enne sono più incisive dell'intera classe politica 'Qui si celebra la Roma migliore, ...

Ha tenuto testa a CasaPound a Torre Maura. Simone premiato come «figlio migliore di Roma» : Una gomma da masticare e tanta spontaneità. Anche di fronte a una platea arrivata per applaudirlo Simone di Torre Maura non si è scomposto. Il ragazzo della periferia romana diventato famoso per aver ...

La battaglia social su Torre Maura : I temi più rilevanti approfonditi nell'analisi dei temi di politica e attualità più discussi su Twitter nella settimana dal 5 all'11 aprile riguardano il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Def, (14.354 conversazioni, 48.291 retweet, 12.514 mentions, 2.191% engagement) al centro della scena politica all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, e alcuni temi particolarmente controversi come la flat tax. ...

La battaglia social su Torre Maura : Dall'analisi Kpi6/Agi sulla settimana social emerge che le conversazioni su Twitter coinvolgono il Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria , gli esponenti del governo e dei principali ...

La battaglia social su Torre Maura : I temi più rilevanti approfonditi nell'analisi dei temi di politica e attualità più discussi su Twitter nella settimana dal 5 all'11 aprile riguardano il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Def, (14.354 conversazioni, 48.291 retweet, 12.514 mentions, 2.191% engagement) al centro della scena politica all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, e alcuni temi particolarmente controversi come la flat tax. ...

La battaglia di Torre Maura. Su Twitter : I temi più rilevanti approfonditi nell'analisi dei temi di politica e attualità più discussi su Twitter nella settimana dal 5 all'11 aprile riguardano il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Def, (14.354 conversazioni, 48.291 retweet, 12.514 mentions, 2.191% engagement) al centro della scena politica all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, e alcuni temi particolarmente controversi come la flat tax. Le ...

Roma - rapinata giornalista a Torre Maura : 20.27 Una giornalista è stata rapinata a Torre Maura, a Roma, dove era andata per effettuare delle interviste sulle proteste dei giorni scorsi contro la presenza di rom nel quartiere. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di un campo nomadi. A rapinarla un giovane nomade armato di coltello, che è stato poi fermato dalla polizia. Recuperato anche il portafogli e la telecamera che le erano stati rubati dallo zaino.

Micheli : tra i 77 ‘cacciati’ da Torre Maura anche disabili - anziani e neonati : Roma – disabili, anziani – di cui uno deceduto stanotte – bambini, un neonato di tre giorni e altri di pochi mesi, malati psichiatrici o di patologie neurologiche gravissime e di Hiv, donne incinte. Tra loro rom, immigrati e anche italiani. È lo spaccato delle 77 persone accolte da Roma Capitale perche’ portatrici di fragilita’ gravi e disagio estremo che negli scorsi giorni sono state ‘cacciate’ tra ...

Anch'io conosco bene Torre Maura e vi dico cos'avrebbe fatto la mia famiglia davanti a 70 rom : ... quei quartieri abusivi poi contornati da villini, le palazzine, abusive tirate su da palazzinari, più brutti delle case autocostruite,, vero motore dell'economia della rendita romana e infine ...

Anch’io vengo da Torre Maura e vi dico cos’avrebbe fatto la mia famiglia davanti a 70 rom : di Andrea Masala Da cosa cominciamo? Dalla topografia direi. Che in questo caso è un’ornitologia. Un souvenir pascoliano? Forse sì, c’è anche via dell’Assiolo in effetti. E poi ah, l’eterno concorrente!, via del Passero solitario, dei Fenicotteri, della Poiana, del Fringuello, delle Allodole, dei Canarini e degli Usignoli. E poi gli uccelli strani: le otane, le albanelle, le cutrettole. E ancora quelli ambigui e musicali primi Novecento: le ...

Strada : episodi Torre Maura e Casal Bruciato diffondono odio - brutti segnali : Roma – Da Torre Maura a Casal Bruciato, negli ultimi giorni ci sono stati diversi episodi di intolleranza contro la comunita’ rom. episodi che si aggiungono a quelli che negli ultimi mesi hanno avuto come bersaglio i migranti. “Sono brutti segnali, e’ un continuo diffondere odio, proprio con lo spray”, commenta il fondatore di Emergency Gino Strada a Circo Massimo, su Radio Capital, “E l’odio ovviamente ...

Casal Bruciato come Torre Maura - i residenti protestano : 'Casa agli italiani - via i rom' : Casal Bruciato come Torre Maura. La protesta contro i rom si è spostata sulla Tiburtina, nel Municipio Roma IV, Stavolta, gli abitanti del quartiere sono scesi in strada per far sentire la loro voce dopo che una casa popolare è stata assegnata ad una famiglia rom. "Gli zingari, qui, non li vogliamo" hanno spiegato i residenti già esasperati dal degrado in cui le istituzioni li hanno abbandonati. Si accende la protesta tra i residenti: 'La casa ...

Casal Bruciato - protesta come a Torre Maura : "Casa agli italiani - via i rom" : "Noi gli zingari qui non li vogliamo, quella casa deve andare a un italiano". Dopo le accese proteste scoppiate a Torre Maura la scorsa settimana, adesso il malcontento si sposta in altre periferie di ...