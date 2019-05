Torna “Vinci Salvini” | il giochino che riduce la politica a selfie e like

wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) Che i Mi piace, i, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende tendenzialmente le fattezze di un cuore o di altri elementi. Anche Matteo Salvini ci èto, rispolverando la sua grottesca iniziativa Vinci Salvini. Detta in sintesi: un ministro dell’Interno e vicepremier si concede ai suoi fan più generosi dicon una telefonata (per i cliccatori quotidiani) o addirittura trovando il tempo, ogni settimana, di incontrare per un caffè il cliccatore più attivo e soprattutto veloce degli ultimi sette giorni. ...

