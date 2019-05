The Passage cancellata da Fox | la corsa di Amy e dell’agente finisce con la prima stagione

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Uno scandalo. I fan non hanno dubbi su questo. Fox ha cancellato Thee adesso guarda avanti verso un futuro che non contempla la nuova vita di Amy e nemmeno la sua ricerca dell'agente, colui che è stato per lei un padre, un mentore e un esempio da seguire dopo quello che ha passato. Chi si è appassionato alla bella bambina tanto forte da sconfiggere i virali e all'agente pronto a tutto per lei, dovrà mettersi l'anima in pace perché, salvo cambiamenti dell'ultima ora (magari grazie a Netflix), The2 non ci sarà.ATTENZIONE SPOILER!Quando il pubblico ha lasciato la bella Amy, 97 anni dopo, fra le rovine di un mondo sconfitto e distrutto, era ancora una ragazzina che aveva un solo obiettivo, ritrovare l'agente, il suo Brad, lo stesso a cui ha dato il suo sangue per poi scappare via. Nel finale dellatutto lasciava pensare che Fox avrebbe dato una seconda ...

3cinematographe : Fox cancella #ThePassage dopo una sola stagione! - just1penny1 : Meno male che “The Passage” l’ho mollata a metà stagione altrimenti mi partivano bestemmie - TelefilmSpoiler : THE PASSAGE news: Pessime notizie per il futuro di #ThePassage -