In Italia serve RISPETTO! Straniero senza biglietto aggredisce controllore e agenti in treno

In difesa del dipendente di Fse, in grande difficoltà, sono intervenuti due agenti in borghese che si trovavano sul treno nell’ambito del potenziamento del servizio anti-evasione. Questi ultimi, però, sono stati a loro volta ferocemente aggrediti dallo straniero, ormai del tutto fuori controllo.

Le violenze sono terminate solo quando l’extracomunitario, soddisfatto della sua azione criminale, è sceso dal treno per, poi, fuggire via. Il capotreno, grazie anche alla testimonianza degli agenti, ha sporto denuncia contro ignoti.

“Il continuo crescendo di aggressioni fisiche e verbali, perpetrate a danno di operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario è oramai giunto a livelli intollerabili per un paese civile” , ha affermato il segretario generale Faisa-Cisal, Mauro Mongelli, in merito alla violenza compita dall’immigrato sul treno.

“Nonostante le ripetute richieste di incontro da parte delle organizzazioni sindacali finalizzate all’individuazione di misure utile a far cessare o almeno ridurre tali inaccettabili accadimenti, i ministeri competenti sembrano non accorgersi del grave problema che sta attanagliando la sicurezza dei lavoratori e degli stessi cittadini dei cittadini che si vogliono serenamente e liberamente muoversi nel loro Paese” ha concluso il sindacalista.