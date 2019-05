calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le prossime ore saranno fondamentali per il, dentro e fuori dal campo. Ultimi minuti per quanto riguarda il campionato di Serie B, corsa promozione sempre viva per ima il Lecce può contare sul match point davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, ilè stato deferito per una serie di irregolarità ed adesso rischia tantissimo, per l’immediato e per il futuro. E’ previsto per stamattina l’appuntamento per l’udienza secondo laFigc iavrebbero taroccato i bilanci dal 2014 al 2017 per ottenere l’iscrizione ai campionati. Iltore Federale Giuseppe Pecoraro sarebbe pronto a chiedere la retrocessione in Serie C o 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso. In casasono comunque fiduciosi, secondo quanto riporta la rosea il ...

CalcioWeb : Terremoto #Palermo, le richieste della Procura: la difesa dei rosanero si ispira al #Milan - infoitinterno : Palermo, paura in mattinata: due scosse di terremoto a breve distanza avvertite dalla popolazione - infoitinterno : Terremoto a Palermo di 3,3, avvertito sulle Madonie -