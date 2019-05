Terminato con cena polemica ‘assedio’ Casal Bruciato a famiglia rom

Concorsi pubblici 2019 : 100 mila assunzioni a tempo indeTerminato in vista : Concorsi pubblici 2019: 100 mila assunzioni a tempo indeterminato in vista Si apre la stagione dei Concorsi pubblici 2019 in vari settori, con 100 mila assunzioni previste, con possibilità di avere contratti a tempo indeterminato. Nel piano di rinnovo contrattuale, il governo ha infatti stanziato per il triennio 2019-2021 4,3 miliardi di euro in totale, ripartiti in 1,1 miliardi per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal ...

Mondadori cerca personale : contratti a tempo indeTerminato per posizioni in area marketing : Il gruppo Mondadori rappresenta una delle principali presenze nel nostro Paese all'interno del settore editoriale. Fondata agli inizi del secolo scorso, attualmente conta oltre cinquanta società collegate, in Italia e all'estero, e svolge le principali attività legate all'ambito dell'editoria, dalla creazione dei prodotti alla loro commercializzazione e diffusione....Continua a leggere

La regina Elisabetta cerca un giardiniere : ecco la paga. 'Contratto a tempo indeTerminato' : La regina Elisabetta cerca un giardiniere , un addetto alle piante ai fiori. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. La persona scelta si occuperà quotidianamente del verde di Buckingham Palace, ...

Assunzioni a tempo indeTerminato in Poste Italiane : si cercano consulenti in tutta Italia : Attualmente, Poste Italiane è alla ricerca di nuove risorse da assumere in qualità di consulenti del settore commerciale, in particolar modo di consulenti mobili nel settore finanziario e assicurativo. Poste Italiane rappresenta l'azienda principale nel nostro Paese nell'ambito della comunicazione postale: ha, tuttavia, influenza in svariati settori, tra cui appunto quello finanziario, assicurativo, logistico e del risparmio. Il profondo ...

Boom di contratti a tempo indeTerminato nei primi due mesi dell'anno : 113mila in più - +119% rispetto al 2018 : ... riflettendo la debolezza ciclica dell'economia, e il tasso di disoccupazione sia tornato a salire.

Boom di contratti a tempo indeTerminato nei primi due mesi dell'anno : 113mila in più - +119% rispetto al 2018 : Dati positivi sia sul fronte della qualità dell'occupazione sia su quello della crescita. L'Osservatorio sul precariato nel suo report dà conto di un incremento di 113.383 posti in più a tempo determinato, pari al 119,1%, per i primi due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Palazzo Koch, nel suo bollettino economico riporta un ritorno alla crescita, seppur debole (+0,1%), nel primo trimestre 2019, restando ...

Lavoro - Inps : “Nei primi due mesi 2019 contratti stabili raddoppiati : +82% le trasformazioni a tempo indeTerminato” : È proseguito anche a febbraio il trend positivo per i contratti di Lavoro stabili, che era già emerso dai dati Inps su novembre e dicembre 2018 e si è molto rafforzato a gennaio. Il nuovo Osservatorio sul precariato dell’istituto di previdenza mostra che nei primi due mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato (cioè le assunzioni più le trasformazioni e meno le cessazioni) risulta positiva per 208.560 ...

Contratto tempo indeTerminato o deTerminato - quando conviene il licenziamento? : Contratto tempo indeterminato o determinato, quando conviene il licenziamento? Licenziamento in base al Contratto, come cambia Ormai sono ben pochi i rapporti lavorativi che non comprendono anche un periodo di precarietà contrattuale. Basta citare il caso di molti laureati che, appena terminati gli studi universitari, trovano un posto con Contratto a tempo determinato. In tanti casi si tratta di persone che per migliorare il proprio ...

Contratto a Tutele Crescenti 2019 : come funziona dopo 3 anni - licenziamento - tempo indeTerminato e Naspi : Dal 7 marzo 2015, è stato introdotto, tramite il Jobs Act, il Contratto a Tutele Crescenti, che ha dato una svolta all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per quanto riguarda il tema del licenziamento. Il Contratto a Tutele Crescenti è una nuova forma di Contratto che sostituisce la forma del Contratto a tempo indeterminato. Chi viene assunto, deve firmare il Contratto a Tutele Crescenti, che è come il Contratto a tempo indeterminato, ma ...

Contratto tempo deTerminato 2019 : proroga o rinnovo - cosa cambia : Contratto tempo determinato 2019: proroga o rinnovo, cosa cambia rinnovo o proroga Contratto a tempo determinato Ancora oggi, in tempi di instabilità lavorativa diffusa e capillare, il rapporto di lavoro “per eccellenza” è quello inquadrato all’interno di un Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, come molti sanno, la legge ammette anche la sottoscrizione di contratti a tempo determinato che, quindi, in primo luogo si ...

