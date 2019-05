Terapia genica italiana per ristrutturare il cuore dopo un infarto

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Nuovaperilin seguito ad episodio cardiaco. I ricercatori italiani sono giunti a questo importante risultato in seguito a sperimentazione condotta su animali e in particolare suldi maiali nei quali sono state cancellate 'cicatrici' provocate dall’e in parallelo stimolata la fondamentale rigenerazione dell’organo. Rigenerazione delpost: di cosa si tratta L'esperimento condotto da ricercatori italiani è stato pubblicato, di recente, sulla rivista Nature e ha ottenuto, i primi risultati molto soddisfacenti, grazie alla sperimentazione dellasuldi suini. I ricercatori, sono certi che entro cinque anni si potranno effettuare sperimentazioni dellaanche sull'uomo. In questi ultimi anni sono state condotte diverse ricerche nel campo, che però non hanno raggiunto evidenze scientifiche attraverso ...

aiponlus : Proseguiamo con la seconda parte. ?? Atassia Teleangectasia, CVID e tumori, Ipogammaglobulinemia e la terapia geni… - infoitinterno : Terapia genica ripara il cuore dopo l'infarto - c_fadda : RT @ScuolaSantAnna: Terapia genica ripara il cuore dopo un infarto - Biotech: su @nature lo studio dei ricercatori dell'Istituto di Scienze… -