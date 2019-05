repubblica

(Di venerdì 10 maggio 2019) Prosegue il lavoro della Digos per identificare gli autori dei disordini e delle violente proteste avvenute negli scorsi giorni contro l'assegnazione di un'alloggio popolare a una famiglia bosniaca

umbriatweets : Avete letto? Tensioni Casal Bruciato per casa a rom, si indaga per istigazione a odio razziale - romasulweb : Tensioni Casal Bruciato per casa a rom, si indaga per istigazione a odio razziale - rep_roma : Tensioni Casal Bruciato per casa a rom, si indaga per istigazione a odio razziale [news aggiornata alle 13:56] -