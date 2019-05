Tennis | Masters 1000 Madrid 2019 | i quarti di finale Super sfida Federer-Thiem | per

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal in scioltezza ai quarti di finale. Tiafoe piegato in due set : Missione compiuta per Rafael Nadal. Il campione spagnolo (n.2 del mondo) conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa l’asso iberico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’americano (n.37 del ranking) Frances Tiafoe, con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 36 minuti di partita. Rafael se la vedrà, dunque, al prossimo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka che ha avuto la meglio del giapponese Kei ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Andreas Seppi sconfitto in meno di un’ora da Gael Monfils : Si conclude molto in fretta il Masters 1000 di Madrid per Andreas Seppi. L’altoatesino è stato nettamente battuto, in 55 minuti, dal francese Gael Monfils. La testa di serie numero 16 si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1: il mix della buona giornata del transalpino e di quella pessima del nostro giocatore ha fatto la differenza dalla metà del primo set in avanti. Quello odierno è il sesto confronto vinto da Monfils sugli otto disputati ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : virus intestinale per Rafael Nadal. Lo spagnolo non dovrebbe dare forfait : Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo si è trovato costretto a fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fognini rientra e vuole avvicinare la top ten. Tabellone complicato per gli azzurri : Il Masters 1000 di Madrid segna il ritorno in campo di Fabio Fognini. Il ligure è fermo per un infortunio alla coscia dalla meravigliosa finale di Montercarlo e rientrerà proprio sulla terra rossa spagnola. L’obiettivo del nativo di Arma di Taggia è quello di provare a ripetere il cammino nel Principato o comunque di ottenere un risultato importante che possa avvicinarlo alla top ten. Ovviamente resta l’incognita della condizione ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Matteo Berrettini si cancella dalle qualificazioni : Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare alla disputa delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, che prenderanno il via nella giornata di domani per quel che concerne il settore maschile. Il romano, infatti, è ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Monaco, in Germania, dove giocherà nel pomeriggio i quarti di finale contro Philipp Kohlschreiber. Essendo, inoltre, proveniente da una striscia di sette vittorie consecutive, appare chiaro il ...