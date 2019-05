Tartaruga marina di oltre cinquanta chili recuperata al largo | ha ingerito plastica

Afrodite non ce l’ha fatta! E’ morta la Tartaruga marina che ha commosso l’Italia intera : E’ arrivata la notizia che mai avremmo voluto darvi. Purtroppo Afrodite non ce l’ha fatta! La tartaruga marina che ha toccato il cuore di tutta Italia, soccorsa il 17 marzo a Reggio Calabria dal personale del CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine) di Brancaleone, intrappolata in un cerchione di bicicletta, è morta. Il 3 maggio Afrodite si è arresa, ha smesso di soffrire dopo aver lottato per quasi 2 lunghi mesi con tutte le poche forze che ...