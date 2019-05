Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 | Halep dalla parte di Osaka

Internazionali d’Italia - Tabellone WTA – Tutte a caccia della Svitolina! Sorride la Cocciaretto : il main draw femminile [FOTO] : Sorteggiato quest’oggi il Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia: percorso complicato per Svitolina, fra le italiane Sorride solo la giovane Elisabetta Cocciaretto Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia 2019. Il primo atto ufficiale del Masters 1000 di Roma è il sorteggio femminile, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella splendida cornice del Pietrangeli. ‘Madrine’ d’eccezione ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : il Tabellone e gli accoppiamenti verso la finale. Padova cerca il quinto titolo consecutivo : Catania ospiterà nel fine settimana la Final Six scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte ha chiuso la stagione regolare in testa alla classifica e affronterà in casa e con i favori del pronostico il tabellone ad eliminazione diretta che porterà al tricolore. Le etnee sono già in semiFinale, così come, dall’altra parte del tabellone la SIS Roma, seconda classificata. Ad aprire le danze, venerdì 10, saranno i ...

Roland Garros 2019 : entry-list femminile. Camila Giorgi unica azzurra presente in Tabellone : E’ stata ufficializzata l’entry-list femminile del Roland Garros 2019. Nel secondo Slam dell’anno sono presenti tutte le migliori della classifica mondiale ed in totale in tabellone sono già inserite 108 giocatrici. Testa di serie numero uno sarà la giapponese Naomi Osaka. Solo l’americana Shelby Rogers è nel main draw grazie al ranking protetto. Ottima la rappresentanza della Francia con ben cinque giocatrici già in ...

Volley femminile - Playoff A1 2019 : il Tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv : Con le vittorie ottenute questa sera da Monza e Novara si è concluso il Programma dei quarti di finale dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Soltanto un paio di giorni di riposo per le due formazioni e sarà già il momento di tornare in campo per le semifinali, che si disputeranno al meglio delle cinque partite. Le campionesse in carica di Conegliano dovranno fronteggiare la formazione brianzola, reduce dalla brillante ...

Pallanuoto femminile - Calendario Mondiali 2019 : gli orari di tutte le partite. Date - Tabellone e possibili incroci fino alla finale : Sono stati sorteggiati a Zagabria i gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile, che si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Reso noto infine anche il tabellone con tutti gli incroci fino alla finale. Di seguito il Calendario completo con tutti gli incontri fino alla finale, con gli orari italiani delle sfide. Prima fase domenica 14 luglio ...

Volley femminile - Tabellone play-off 2019 : tutte le qualificate e gli accoppiamenti. Orari e programma : Questa sera è terminata la regular season della Serie A1 di Volley femminile: ai play-off scudetto si sono qualificate le prime 8 classificate. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno i seguenti: (1) Conegliano vs (8) Cuneo, (4) Monza vs (5) Busto Arsizio, (2) Novara vs (7) Firenze, (3) Scandicci vs (6) Casalmaggiore. Il primo turno ad eliminazione diretta, ovvero i quarti di finale, si svolgeranno al meglio delle tre gare, con Gara-1 sul ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : programma - orari - tv e Tabellone. Setterosa già in semifinale : Nel weekend del 29-31 marzo il Palazzo del Nuoto di Torino ospiterà la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Si tratta di un torneo importante perché mette in palio tre posti per la World League (4-7 giugno a Budapest) la cui vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha brillato nella fase a gironi ed è ammessa di diritto alle semifinali dell’Europa Cup dove aspetta la vincente del ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : il Tabellone completo. Programma - orari e tv : Si è conclusa nel fine settimana la regular season della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dieci delle undici formazioni ancora iscritte al campionato dopo la rinuncia di Napoli hanno conquistato un posto nei Playoff e si affronteranno tra loro nella seconda parte della stagione per andare a caccia dello scudetto. Schio, Venezia, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Lucca hanno occupato in questo ordine le prime sei posizioni e sono già ...