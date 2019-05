Supersport | a Imola super Caricasulo nelle libere Garcia svetta in 300

sport.sky

(Di venerdì 10 maggio 2019) Federicosegna un giro velocissimo nella prima sessione die comanda la classifica nella prima giornata della. Il ravennate si è reso protagonista di due sfortunate ...

CH_Motorsport : Supersport, Imola, Libere 1-2: Caricasulo comanda il venerdì - AngyFra89 : RT @gponedotcom: Massimo Roccoli onora Pantani con un casco: Il pilota romagnolo in sella ad una Yamaha R6 parteciperà come wild card alla… - albemustang27 : RT @gponedotcom: Massimo Roccoli onora Pantani con un casco: Il pilota romagnolo in sella ad una Yamaha R6 parteciperà come wild card alla… -