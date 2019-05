“Sulla nostra pelle Geografia culturale del tatuaggio” | il 13 maggio la presentazione al

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) La Pisa University Press, la casa editrice dell’Ateneo pisano, è presente al Salone internazionale del Libro di Torino e lunedì 13alle 17 nella sala bianca del Lingotto Fiere presenta il volumedel. Saranno presenti i due autori, Paolo Macchia, docente dell’Università di Pisa, e Maria Elisa Nannizzi, insieme ad Andrea Afferni, artista tatuatore. Il volume traccia la storia millenaria dei tatuaggi dalla preistoria sino ad oggi attraverso una serie di cifre (in Italia ad esempio i tatuati sono il 12,8% della popolazione, valore in media con il dato europeo), personaggi famosi, per raccontare com’è cambiato il significato di questa pratica nel tempo. L'articolo “Sulladel tatuaggio”: il 13laal Salone di Torino Meteo Web.

RaiTre : Il motocarro nelle nostre terre è il mezzo che porta la frutta e la verdura sotto casa. Come la lattuga ed il pomod… - ItalianAirForce : #BariAirShow #live la dimostrazione in volo del Reparto Sperimentale di Volo con il velivolo #Eurofighter. Segui l… - civati : Con @peoplepubit non saremo al #Salonedellibro: sul nostro stand comparirà questa scritta. Saremo in città, però: a… -