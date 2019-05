Sul nuovo 7 | Veltroni intervista Gino Paoli | «Ecco perché mi sparai»

Laura Rozalén si racconta Sul settimanale Nuovo : adora cucinare la carbonara : L'attrice Laura Rozalén, che interpreta Elvira nella soap "Una vita", prende il meglio dalle diverse tradizioni gastronomiche e spazia tra Italia, Messico, Cina e Giappone. «Sono golosa e sempre alla ricerca di piatti originali», spiega l'attrice a Nuovo. Per finzione, in "Una vita" è una ragazza seducente e ribelle, mentre nella realtà è una ragazza acqua e sapone. L'attrice spagnola, originaria di Valencia, è un'appassionata di cucina «il cibo ...

Monster Hunter World : una valanga di informazioni Sul nuovo bioma di Iceborne - sulle nuove creature e molto altro : A seguito del gameplay trailer reveal dell'espansione di Monster Hunter World Iceborne, Capcom ha condiviso alcuni dettagli in più su ciò che i giocatori possono aspettarsi di vedere quando l'aggiornamento a pagamento raggiungerà PS4 e Xbox One il 6 settembre.Come ci ricorda Eurogamer.net, Iceborne, che richiede il gioco base di Monster Hunter World, presenterà una storia nuova di zecca - ripresa dopo la fine del gioco principale - così come ...

Ford Ranger Raptor - il test Sul nuovo pick up extralarge : La parola pick up è riduttiva per il nuovo Ford Ranger Raptor. Un truck da 400 cavalli può essere la norma negli Stati Uniti ma non nel resto del mondo. L'indole e il potenziale del Team Ford Performance dovevano in qualche modo trovare una valvola di sfogo. Ecco perché si è giunti all'edizione Raptor di Ford Ranger . Una vettura che in qualche ...

Nuovo stadio Atalanta - gli ultimi dettagli Sulla costruzione dell’impianto : Si stanno per definire gli ultimi dettagli riguardanti la costruzione del Nuovo stadio dell’Atalanta. Sarà Maeg Costruzioni di Vazzola (Treviso), specializzata nelle grandi opere in acciaio a realizzare le strutture metalliche. L’impianto ospiterà 24mila spettatori e richiederà l’impiego di 3.480 tonnellate d’acciaio. Sempre a cura di Maeg è la realizzazione della componente strutturale dello stadio “Al ...

Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus - mentre emergono nuovi dettagli Sulla scheda tecnica : Trapelano alcune conferme sulla scheda tecnica di ASUS ZenFone 6 grazie ad alcuni teaser del produttore. L'articolo Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus, mentre emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Per il lancio del nuovo singolo Ed Sheeran ha confrontato una sua foto con una di Justin Bieber e il riSultato è LOL : Adoriamo The post Per il lancio del nuovo singolo Ed Sheeran ha confrontato una sua foto con una di Justin Bieber e il risultato è LOL appeared first on News Mtv Italia.

Salvini-Di Maio - il nuovo scontro è Sulla cannabis : Il ministro dell'Interno ha iniziato la sua nuova 'crociata, annunciando la chiusura di tre cannabis shop. Da Pesaro...

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco Sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Dall'Europa un appello agli Usa per un nuovo approccio Sull'accordo nucleare con l’Iran : Un anno fa, l’8 maggio 2018, il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero cessato di rispettare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo nucleare concluso nel luglio 2015 da Iran e Stati Uniti insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Unione europea.Trump sostiene che il Jcpoa non contiene misure sufficienti ad arrestare i progressi dell’Iran verso una capacità nucleare ...

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco Sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di che è partita, senza , alla volta di Washington per far visita alla . Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna , ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna ...

Primi spoiler Sul nuovo album di Tiziano Ferro - titoli e versi da Accetto Miracoli : Il nuovo album di Tiziano Ferro ha un titolo e una data di uscita: Accetto Miracoli verrà rilasciato il prossimo 22 novembre e l'artista sta annunciando ai fan, traccia dopo traccia, la tracklist della sua nuova fatica discografica in corso di lavorazione. Accetto Miracoli si aprirà con la title track. Tiziano Ferro ha poi anticipato altri quattro titoli delle canzoni inserite nel nuovo disco di inediti che vede la partecipazione - tra gli ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E Sul nuovo stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Android 10 Q : dieci cose da sapere Sul nuovo sistema operativo : (Foto: Google) Google ha presentato il nuovo Android 10 Q sul palco del Google I/O 2019 a Mountain View e sono numerose le novità che riguardano l’aggiornamento dell’os del robottino verde. Riepiloghiamo le più importanti con dieci tra quelle più significative. 1 – Supporto ai display pieghevoli Saranno nativamente supportati gli smartphone con display pieghevole, che è uno dei trend più in ascesa del 2019 anche se per il ...

Spiderman : nuovo trailer e un colpo di scena Sul futuro della Marvel : Spiderman: Far from Home chiuderà la fase tre del Marvel Cinematic Universe, e con l'ultimo trailer rilasciato abbiamo importanti novità per il film e più in generale per il futuro della Marvel . ...