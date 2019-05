Sui giornali spunta l’ipotesi Sarri per la panchina della Juve

FqMillennium - Peter Gomez presenta il numero di maggio : “Cari colleghi giornalisti - ci stiamo Suicidando” : “Cari colleghi, ci stiamo suicidando“, questo il titolo della nuova edizione di FqMillennium, in uscita sabato 11 maggio 2019. Un numero che cerca di dare una risposta all’interrogativo che assilla il mondo del giornalismo: “Perché la gente non crede più a stampa e tv”. Lo spiega il direttore Peter Gomez in questa clip: “Editori che pubblicano i giornali non per guadagnarci, ma per fare altri affari. ...

Le notizie in prima pagina Sui giornali di domenica 5 maggio 2019 - : Economia e finanza Energia, l'allarme per la fine degli incentivi. Sono cartiere e acciaierie. Fonderie e ceramiche. Ma anche industrie chimiche e cementifici. Per loro la questione dell'energia sta ...

Caso Siri - Salvini : “Andiamo avanti - una poltrona non fa la differenza. Retroscena Sui giornali? Vendono sempre meno” : “Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i Retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio ...

Caso Siri - Salvini : "I processi non si fanno Sui giornali" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si è ancora espresso sul Caso di Armando Siri e oggi il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ancora una volta sull'argomento, ribadendo di fatto la sua contrarietà ad una decisione drastica in questa prima fase delle indagini.Il vicepremier leghista ha spiegato che "i processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in Parlamento":Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice ...

Giornalisti Sui social : Capita sempre più spesso di leggere commenti scomposti e fuori luogo di Giornalisti sui propri profili social. Molti di loro vivono la piazza virtuale come una zona franca. Non è così e non deve essere così. I Giornalisti sono mediatori tra i fatti e l'opinione pubblica, hanno la funzione di assicurare il diritto dei cittadini-utenti a essere informati e dunque devono mostrare obiettività ed equilibrio nel ...

Siri - Salvini : “Processi non si fanno Sui giornali”. M5s : “Parla come Berlusconi”. Di Maio : “Autosospensione? Non esiste” : Dimissioni comandate o autosospensione. Linea dura o compromesso. In attesa di sviluppi e vie d’uscita politiche sul caso Siri, continuano gli scontri all’interno della maggioranza di governo, con Salvini che attacca il processo mediatico scatenatosi sul sottosegretario indagato e il Movimento 5 Stelle che lo accusa di parlare come Silvio Berlusconi, il tutto con Di Maio a rispedire al mittente l’ipotesi soft ...

Salvini : “Grazie siciliani - voglia di cambiamento”. Stoccata a M5s e su Siri : “Non sono da Paese civile processi Sui giornali” : “Grazie ai siciliani, perché mi hanno regalato, ci hanno regalato e si sono regalati un’emozione, una voglia di cambiamento, una scelta di coraggio. Solo parlare di una scelta del genere due o tre anni fa sarebbe stata fantascienza. Quindi, vuol dire che quello che stiamo facendo al governo piace da nord a sud“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ...

Le notizie in evidenza Sui giornali di domenica 14 aprile 2019 - : Economia e finanza Washington. Il Sole 24 Ore: «È tempo di una riforma fiscale complessiva»: sono sulla stessa linea il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e il ministro delle Finanze, ...

Ilaria D’Amico e le frasi Sui napoletani : arriva la replica della giornalista : Ilaria D’Amico replica alle frasi sui napoletani durante Aiax-Juve Nuova bufera su Ilaria D’Amico. La compagna di Gigi Buffon è finita al centro delle polemiche per via di una frase pronunciata a poche ore dal fischio di inizio di Ajax-Juventus, che si è tenuta ad Amsterdam lo scorso mercoledì 10 aprile. La giornalista ha definito […] L'articolo Ilaria D’Amico e le frasi sui napoletani: arriva la replica della giornalista ...

Bufera social su Ilaria D'Amico per la battuta Sui napoletani. La giornalista : 'Amo Napoli. Sono sconcertata e senza parole' : ... da Sky Calcio Show a quelle della Champions, di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società, gestione, capacità di fare calcio e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo - sottolinea Ilaria ...

I giornali provano a fare chiarezza Sui conti pubblici : La crescita non c'è, il deficit e il debito aumentano e già ci impegniamo nelle pagine del Documento di economia e finanza ad 'attuare' la clausola di salvaguardia da due miliardi prevista dagli ...

Le notizie in prima pagina Sui giornali di domenica 7 aprile 2019 - : La frenata del Pil gonfia il deficit e ipoteca i 2 miliardi 'congelati' dal governo a dicembre: l'attivazione della clausola della spesa, discussa anche dal ministro dell'Economia Tria con i partner ...

Le notizie in evidenza Sui giornali di domenica 31 marzo 2019 - : Anche se nelle prossime settimane potrebbe rifare capolino tra le pieghe del Documento di economia e finanza, Def, al quale sta lavorando il Governo in vista del varo previsto entro il 10 aprile. Una ...

De Filippi : "Carlucci mi ha invitata a Ballando con le stelle? In tv e Sui giornali - ma neanche una telefonata" : Maria De Filippi, intervistata dal settimanale Chi, che le dedica la copertina del numero in edicola oggi, spiega perché non ha accolto (né risposto) l'invito di Milly Carlucci che la vorrebbe ospite di Ballando con le stelle, programma che andrà in onda a partire da sabato prossimo in contemporanea contro il serale di Amici:Stavo vedendo Tale e quale di Carlo Conti. Milly Carlucci era sua ospite quando, a un certo punto, ho sentito Milly ...