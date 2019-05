State of Play | annunciato Monster Hunter World Iceborne

PlayStation State of Play oggi 9 maggio - come guardare l’evento PS4 con link streaming : Con il secondo PlayStation State of Play, Sony cercherà di farsi perdonare la sua assenza alla prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. Almeno in parte. Se è vero che il colosso giapponese non sarà tra i protagonisti dell'E3 2019, allo stesso modo l'azienda ha deciso di avviare due mesi fa una serie di appuntamenti in streaming, utili a sciorinare tutte le novità in arrivo in futuro su PlayStation 4 e su PlayStation VR, visore per ...

A mezzanotte seguite in diretta State of Play : tra MediEvil e le ultime novità dell'universo PlayStation : È tempo del secondo appuntamento con State of Play l'appuntamento di Sony in "stile Nintendo Direct" che torna con una breve diretta che però si preannuncia piuttosto succosa dato che non mancano dei rumor molto interessanti su quelli che potrebbero essere i protagonisti dell'evento.Ecco come Sony stessa ha presentato l'appuntamento di questa notte:Ciao! Vi annunciamo che le ultime novità dal mondo PlayStation torneranno in un nuovo episodio ...

Nba - playoff : Milwaukee vola in finale a Est - Golden State sul 3-2 con Houston : Milwaukee chiude i conti con Boston in gara-5 e stacca il biglietto per le finali di Conference, a Est , dopo 18 anni di assenza. I Bucks, che mandano sette uomini in doppia cifra, si impongono 116-91 ...

Nba Playoff - Milwaukee elimina Boston. Golden State-Houston 3-2 : ROMA - In NBA è arrivato il primo verdetto delle semifinali di conference: i Boston Celtics sono fuori dai Playoff, passa il turno Milwaukee . Dopo aver perso gara 1, i Bucks hanno rialzato la testa e ...

Playoff NBA - Golden State domina - soffre e batte Houston in volata : è 3-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 104-99 Gli Warriors vincono una partita in volata, dominata a lungo nel primo tempo, sofferta nel terzo quarto in cui sono stati costretti a rinunciare a Kevin ...

Basket - Playoff NBA 2019 : Milwaukee è in finale - Boston crolla in gara-5. Golden State ritorna avanti contro Houston : I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di conference nei Playoff NBA 2019. Altra grande prestazione della squadra di coach Mike Budenholzer, che domina gara-5 contro i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna in finale dall’ultima volta datata 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, dunque, la stagione di una Boston che sembrava essere ad ...

Playoff NBA – Antetokounmpo trascina Milwaukee ed elimina Boston - Golden State stende Houston e torna avanti 3-2 : Milwaukee stacca il pass per la finale di Conference stendendo 4-1 Boston, Golden State invece deve ancora sudare per eliminare Houston Milwaukee si qualifica per la finale di Conference, lo fa battendo nettamente Boston in Gara-5 e chiudendo così la serie sul punteggio di 4-1. Il solito Antetokounmpo fa il bello e il cattivo tempo nella difesa dei Celtics, piazzando 20 punti e 8 assist nel 116-91 che permette ai Bucks di accedere al turno ...

Playoff NBA - Golden State-Houston alle 4.30 su Sky Sport : questione di difesa - e non solo - : Mancano Curry e Thompson all'appello e soprattutto un'intensità che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Un dato sorprendente venuto fuori post gara-4 fa riflettere: Houston con Tucker ...

Playoff NBA – Golden State perde i pezzi : infortunio per Andre Iguodala - a rischio Gara-5 : infortunio in Gara-4 per Andre Iguodala: il lungo dei Golden State Warriors a rischio per Gara-5 a causa di un problema al ginocchio Dopo aver subito la seconda sconfitta consecutiva e il pareggio nella serie, per i Golden State Warriors arriva un’altra brutta notizia. La franchigia della Baia potrebbe dover fare a meno di Andre Iguodala, fedelissimo di Steve Kerr e giocatore essenziale nelle sue rotazioni. Iguodala è uscito ...

Golden State-Houston dei Playoff NBA in streaming e in TV : Warriors e Rockets sono sul 2-2, gara 5 si gioca questa notte: i link per seguirla in diretta e in replica

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

Nel prossimo evento State of Play potrebbe esserci un "re-reveal di un gioco third party annunciato molto tempo fa" : Sony ha da poco annunciato che il prossimo episodio di State of Play si terrà allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio e offrirà un'immersione nel prossimo MediEvil, oltre alla rivelazione di un nuovo titolo. Tuttavia, se si deve credere alle recenti speculazioni apparse su ResetEra, potrebbe esserci in serbo qualcosa di più, riporta Pushsquare.L'administrator di ResetEra, ZhugeEX, ha scritto quanto segue: "beh, questo sarà sicuramente ...