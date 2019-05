Sportivi più pagati al mondo | la classifica con la top ten

Baselworld 2019 - gli orologi Sportivi più belli : Siamo tutti sportivi . O almeno, al di fuori delle performance atletiche, quando si parla di orologeria è questo lo stile che caratterizza, fino quasi a monopolizzarla, la proposta di lancette. Non sorprende dunque che, anche nel corso dell'ultima edizione di Baselworld , siano state moltissime le proposte fatte in questo senso. Tudor Black Bay P01 Focus su un capitolo poco noto degli orologi subacquei della maison, questo modello si ispira a un ...

Baselworld 2019 : gli orologi Sportivi più belli : Siamo tutti sportivi . O almeno, al di fuori delle performance atletiche, quando si parla di orologeria è questo lo stile che caratterizza, fino quasi a monopolizzarla, la proposta di lancette. Non sorprende dunque che, anche nel corso dell'ultima edizione di Baselworld , siano state moltissime le proposte fatte in questo senso. Tudor Black Bay P01 Focus su un capitolo poco noto degli orologi subacquei della maison, questo modello si ispira a un ...

Google permette di aggiungere più risultati Sportivi fluttuanti e introduce i risultati live in classifica : Google ora consente di avere più schede galleggianti con i punteggi delle partite sullo schermo del dispositivo che è possibile spostare liberamente e in modo indipendente, con la facoltà di impilarle l'una sopra l'altra per risparmiare spazio, inoltre aggiunge dei punteggi in tempo reale direttamente nella classifica di un campionato che offrono una visualizzazione dei cambiamenti nella posizione delle squadre quando si stanno svolgendo più ...